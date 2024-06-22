يورو 2024.. البرتغال تتقدم على تركيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم على نظيره التركي في الشوط الأول بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وشهد الشوط الأول في بدايته هدوء من كلا المنتخبان، لكن بعد مرور أول 20 دقيقة بدأ المنتخب البرتغالي يبحث عن التقدم في النتيجة.

وجاء الهدف الأول للمنتخب البرتغالي عن طريق اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة 21، فيما أضاف سامت أكايدين الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وكان المنتخب التركي قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: فيردي كاديوجلو، عبد الكريم بردكجي، سامت أكايدين، زكي شيليك.

خط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو، أيهان.

خط الوسط المهاجم: يونس أكجون، أوركون كوكو، محمد كريم أكتوركوجلو.

خط الهجوم: باريس ألبيريلماز.