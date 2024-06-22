بحضور 19 هيئة.. نجاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكونغ فو

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اليوم السبت اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للووشو كونغ فو بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية المصرية في استاد القاهرة الدولي.

تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية حيث تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود الاجتماع وتعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد والتي تم طرحها للمناقشة ولاقت الموافقة بالإجماع.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية غير العادية المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، حيث رحب بأعضاء الجمعية العمومية موضحا النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في الاتحاد على مدار السنوات الماضية حيث قفز ترتيب المنتخب المصري من المركز الـ 34 إلى المركز الثاني لنتخطى دول لم يكن في الحسبان أن نتفوق عليهم لكن بالعزيمة والإرادة وصقل مواهب أعضاء المنظومة تم تحقيق ذلك.

شهد الاجتماع حضور 19 هيئة رياضية باستثناء نادي العربي بالجيزة، نادي الاتحاد السكندري، نادي الصيد المصري بالمحلة من أصل 22 هيئة لها حق الحضور وهم نادى طلائع الجيش الرياضي، نادى الابراهيمية الرياضي، نادى الشمس الرياضي، نادى المؤسسة الرياضية بالإسكندرية، نادى النصر الرياضي، نادى 23 يوليو الرياضي، نادى الزهور الرياضي، نادى الصيد المصري بالمحلة، نادى شباب الظاهر الرياضي، نادى المؤسسة الرياضية بالاسماعيلية، نادى الطيران الرياضي، نادى ميت غمر الرياضي، نادى الترسانة الرياضي، نادى السكة الحديد بالشرقية، نادى العربي بالجيزة، نادى المؤسسة العمالية الرياضية، نادى بهتيم الرياضي، نادى المنزلة الرياضي، نادى اصحاب الجياد الرياضي، نادى البنك الأهلي، نادى الاتحاد السكندري الرياضي، نادى مدينة 6 اكتوبر الرياضي.

حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كلا من أحمد عبد العليم وأحمد أيمن ومحمود صبري مندوبي اللجنة الأولمبية المصرية.