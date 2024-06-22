الأربعاء.. لقاء الحسم بين سبورتنج وحرس الحدود بدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادى سبورتنج الى مواجهة فريق حرس الحدود يوم الاربعاء المقبل الموافق ٢٦ يونية الجارى فى اطار دورى المحترفين

ويطلق على تلك المباراة لقاء “ الحسم ” حيث ان تلك المباراة هى التى سوف تحدد الفريق الصاعد الى دورى الاضواء دورى Nile حيث يخوض فريق سبورتنج مباراته القادمة برصيد ٨ نقاط بينما يخوض فريق الحرس نفس المباراة برصيد ١٠ نقاط

ويتولى قيادة الجهاز الفنى لفريق سبورتنج الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى حيث يخوض المباراة بخطة لا بديل عن الفوز حتى يضمن الصعود بينما يكفى حرس الحدود التعادل او المكسب بالطبع حتى يعود للأضواء من جديد

ويسعى فاروق وجهازه الفنى الى الصعود بعد تحقيق الحلم التاريخى بالصعود الى دورى المحترفين