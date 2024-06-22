بسبب الزمالك.. فيفا يقرر معاقبة الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا، عن توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة المصري، بسبب نادي الزمالك، وإلزامة بالدفع.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 15 ألف فرانك وإلزامه بتعويض 250 ألف دولار أمريكي لإحدى الشركات.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن سبب توقيع الغرامة هو إلغاء مباراة لـ نادي الزمالك وأحد الأندية السعودية تم خلالها توقيع العقود بين الطرفين، وذلك بحضور أحد الشركات دون عذر مقبول.

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وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسمي عن رفضه خوض أي مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز منها مباراة القمة المقبلة، قبل خوض باقي مؤجلات الدور الأول.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو رابطة الأندية اجتماعًا مع مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة؛ لحل أزمة رفض الزمالك لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها يوم 25 يونيو الجاري.