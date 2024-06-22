ضربة موجعة لـ الاهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب الاهلي عن المشاركة مع فريقه في مواجهة الزمالك بماراة القمة الثلاثاء المقبل.

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وخضغ عمر كمال للأشعة وفحوصات طبية جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية والتي أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية وحاجته للراحة قبل التعافي من الإصابة.

وأصيب عمر كمال في العضلة الأمامية خلال المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري، حيث غاب عن مباراة الداخلية أمس الجمعة.

ويضع كولر في الساعات المقبلة برنامج التحضير لمباراة قمة الكرة المصرية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لقمة الدوري.

وواصل فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك المقررة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا لعدم الإرهاق.