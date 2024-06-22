عبد الواحد السيد يكشف موقف الزمالك من مواجهة الاهلي حتى الآن

يحيط الغموض بمصير مباراة القمة بين فريقي الاهلي والزمالك، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن نادي الزمالك تمسكه بموقفه الرافض لخوض المباراة، لحين الاستجابة لمطالبه، وأهمها إكمال مباريات الدور الأول قبل استكمال الثاني.

اقرأ ايضًا..بسبب الزمالك.. فيفا يقرر معاقبة الاتحاد المصري لكرة القدم

وفي تصريحات صحفية، أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق لم يتم تبليغه حتى الآن بخوض المباراة الثلاثاء المقبل.

ويحتل الاهلي حيث يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 18 مباراة بينما يأتي الزمالك في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 20 مباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري.

ويفقد الزمالك جهود خمسة لاعبين في هذه المباراة، لأسباب مختلفة حيث يغيب محمد شحاتة عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف، بعد حصوله على ثلاثة إنذارات في المباريات الماضية.

كما يعاني محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد حمدي من إصابات قوية في الرباط الصليبي، تبعدهم عن الملاعب لفترة طويلة.

وإضافة إلى ذلك، يغيب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق عن المباراة، لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.