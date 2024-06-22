كولر يقرر إعادة ثنائي الاهلي للتشكيل الأساسي أمام الزمالك

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على ملامح تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام الزمالك، المقررة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

قرر كولر إعادة الثنائي محمد الشناوي، حارس المرمى، ومحمد عبد المنعم، مدافع الفريق، إلى التشكيل الأساسي بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام الداخلية.

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كان كولر قد فضّل إراحة الشناوي وعبد المنعم في مباراة الداخلية، من أجل منحهم فرصة للراحة والتجهيز لمباراة الزمالك الحاسمة.

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعد فوزه على الداخلية في الجولة الماضية.

في نفس السياق واصل فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك المقررة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا لعدم الإرهاق.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران.

قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.