شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد مابولولو والوحش قبل مواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الاتحاد السكندري جهود الثنائي كريستوفاو مابولولو وعمر الوحش لاعبي الفريق، بعدما غابا عن مباراة الأهلي الأخيرة بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

ومن المقرر أن يدعم الثنائي مابولولو والوحش قائمة الاتحاد فى مباراة فاركو التي تجمعهما باستاد برج العرب مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 9 انتصارات و9 تعادلات و8 هزائم.

ويقدم الاتحاد مستويات متباينة في الموسم الحالي ما بين نتائج جيدة وأخرى غير مرضية تحت قيادة طارق العشري، وهو ما تسبب في تعرضه لانتقادات من زعيم الثغر في الفترة الماضية، قبل أن يستقبل من منصبه بسبب الهجوم عليه من جماهير زعيم الثغر، قبل أن يتراجع عن الاستقالة عقب جلسته مع محمد مصيلحي رئيس النادي.