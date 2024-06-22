شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1-1 يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش وسموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين طلائع الجيش وسموحة في المباراة التي تجمعهم حاليا على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وتقدم محمد دياب مدافع طلائع الجيش بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 11 بينما أدرك مصطفى البدرى هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 36 .

وشهد أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة عقب إهدار النيجيري جونيور إجاى مهاجم سموجة ركلة جزاء تصدى لها عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 15 وأشهر الحكم نادر قمر الدولة البطاقة الحمراء للاعب على حمدى مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 13 عقب لمس الكرة بيده ومنعها من الدخول للشباك.

وخاض طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عماد السيد.

خط الدفاع .. أحمد متعب ، عمرو طارق ، محمد دياب ، أحمد عبد الرحمن.

خط الوسط .. فريد شوقي ، علي حمدي ، إسلام محارب.

الهجوم .. أحمد سمير ، جودوين شيكا ، يسري وحيد.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. عبد الرحمن عامر ، حجاج بركات ، أحمد حكم ، طارق علاء.

خط الوسط .. محمد متولي "كناريا" ، دوكو دودو ، عمرو قلاوة ، أحمد خالد.

الهجوم .. جونيور أجايي ، مصطفى البدري.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما يتقدم سموحة عليه بالتواجد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.