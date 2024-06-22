شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين إنبى والجونة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبى على مجريات الشوط الأول بين إنبى والجونة في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

الدفاع: محمد حامد، أحمد خليل كالوشا،أحمد صبيحة.

الوسط: على فوزي، مصطفى شكشك، محمد ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار.

الهجوم: أحمد أمين قفة، محمد حمدي.

ودخل الجونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: كمال أبوالفتوح، أحمد شوشة، عبدالله عبادي.

الوسط: صبري رحيل، محمد عبدالجواد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، أحمد محمود.

الهجوم: أيمن موكا، جابريل شيكودي.

ترتيب إنبى والجونة في الدورى

ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة.