شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين إنبى والجونة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 22 يونيو 2024 07:57 م
سيطر التعادل السلبى على مجريات الشوط الأول بين إنبى والجونة في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.
الدفاع: محمد حامد، أحمد خليل كالوشا،أحمد صبيحة.
الوسط: على فوزي، مصطفى شكشك، محمد ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار.
الهجوم: أحمد أمين قفة، محمد حمدي.
حراسة المرمى: صبحي سليمان.
الدفاع: كمال أبوالفتوح، أحمد شوشة، عبدالله عبادي.
الوسط: صبري رحيل، محمد عبدالجواد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، أحمد محمود.
الهجوم: أيمن موكا، جابريل شيكودي.
ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز