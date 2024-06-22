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إنطلاق المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئين المقاولون

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأ اليوم المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئي نادي المقاولون العرب في محافظتي المنيا وبني سويف.

شهدت اختبارات اليوم في مركز مطاي بالمنيا وملعب الشبان المسلمين ببني سويف إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين ، من مواليد 2005 وحتى 2017.

وسيتم خلال هذه المرحلة الأولى اختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر في القاهرة.

وتستمر الاختبارات لليوم الثاني علي التوالي،غدًا الأحد 23 يونيو في بمحافظة المنيا بمركز مطاي 
أما في بني سويف، فستستكمل الاختبارات يوم الأربعاء 26 يونيو بملعب التربية والتعليم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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