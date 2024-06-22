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التعادل الإيجابي يحسم موقعة طلائع الجيش وسموحة بالدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة طلائع الجيش أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت مباراة طلائع الجيش وسموحة إثارة ومتعة كبيرة، بعدما تقدم محمد دياب بالهدف الأول للطلائع في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل مصطفى البدري لسموحة في الدقيقة 36.

وتقدم سموحة في النتيجة عن طريق اللاعب عبد اللطيف بينكاسو في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، ليعود عمر السعيد ويسجل هدف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

بينما حصل علي حمدي، لاعب طلائع الجيش على بطاقة حمراء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، ليُكمل النادي العسكري باقي المباراة بعشرة لاعبين.

ووصل سموحة للنقطة 39 في المركز الخامس بترتيب الممتاز لهذا الموسم، بينما رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 34 في المركز الحادي عشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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