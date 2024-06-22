بيان عاجل من الزمالك بشأن مواجهة الاهلي في قمة الدوري المصري

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، موقف مجلس إدارة الأبيض من مواجهة الاهلي واستكمال مباريات الدوري.

وكتب أحمد سالم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري”.

وتابع: “لا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقف”.

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واختتم: “نناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره”.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 20 مباراة.