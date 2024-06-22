جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

اختتمت مباريات اليوم السبت، من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة وطلائع الجيش والتي أقيمت على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

وشهدت مواجهة اليوم السبت طلائع الجيش ضد فريق سموحة تسجيل 4 أهداف حيث انتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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وفي نفس التوقيت تمكن فريق إنبي من تحقيق فوزا مثيرا على نظيره الجونة بهدف مقابل لاشئ في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

وارتقى نادي إنبي إلى المريع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري حيث رفع رصيده بالفوز على الجونة إلى 40 نقطة خلف الاهلي والمصري البورسعيدي.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الان برصيد 59 نقطة بفارق 18 نقطة عن الاهلي والمصري البورسعيدي حيث يتبقى 6 مباريات مؤجلة للنادي الاهلي.

ترتيب الدوري المصري 2023-2024

1- بيراميدز (59 نقطة).

2- المصري البورسعيدي (42).

3- الأهلي (42)

4- إنبي (40)

5-سموحة (39)

6- زد (38)

7-مودرن فيوتشر (38)

8- الاتحاد (36)

9- سيراميكا كليوباترا (34)

10- الزمالك (34)

11- طلائع الجيش (33)

12- الجونة (31)

13- الإسماعيلي (28)

14- البنك الأهلي (24)

15- فاركو (22)

16- بلدية المحلة (22)

17- المقاولون العرب (19)

18- الداخلية (15 )