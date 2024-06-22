دفعة معنوية لـ الاهلي قبل مباراة القمة

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أخبارا سارة قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

واستعاد الاهلي خدمات اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي والذي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت ، مما يؤكد جاهزيته لمواجهة الزمالك.

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وكان وسام أبو علي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين أمام منتخب لبنان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

أدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران.

قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي و مصطفى شوبير و محمود الزنفلي و حمزة علاء.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

يُكثف الاهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك المُقررة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.