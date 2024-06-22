"اجتماع كولر وتدريبات بدنية".. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت على ستاد "مختار التتش" بالجزيرة، دون راحة بعد الفوز على الداخلية أمس في الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية.

وأجرى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية أمس، مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة الفنية، تجنبا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالنادي الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، مراناً بدنياً وفنياً تحت قيادة مدرب حراس المرمى بالفريق ميشيل يانكون.

كما حرص مارسيل كولر، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبين، أعلن في وقت سابق رفضه خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، إلا عقب انتهاء المنافس من خوض كل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من 18 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة جمعهم من 20 مباراة.

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