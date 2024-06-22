كواليس اجتماع الرابطة مع الزمالك بشأن أزمة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أقيم اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، اجتماع بين رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك بشأن خوض الفارس الأبيض مباراة القمة ضد الأهلي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن أحمد دياب عرض عدد من الاقتراحات على إدارة الزمالك مما أدى إلى تشاور بين أعضاء المجلس حول الاقتراحات المقدمة من جانب الرابطة.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لا تزال تتمسك بموقفها حتى الآن، ولن يخوضوا لقاء الأهلي إلا بعد تنفيذ الطلبات التي تقدمت بها الإدارة مساء يوم الإثنين الماضي.

وخلال المناقشة اعتذر مسؤولو الرابطة عن تصريحات ثروت سويلم التي أدلى بها.

وقال سويلم في تصريحات سابقة: "طلب الزمالك غريب جدا، هل هناك وقت متاح أصلا لإنهاء جدول المباريات لكي نُحدث فيه مثل هذا الخلل؟، من المسموح أن يكون للنادي مطالب مشروعة، والزمالك تم تأجيل عدة مباريات له، لكنه ليس كالنادي الأهلي ولم يشارك في عدد البطولات التي شارك فيها".

وأصدر الزمالك بيانا رسميا مساء الإثنين الماضي، يؤكد فيه رفضه لخوض أي مباراة في الدور الثاني، إلا بعد انتهاء المنافس من خوض مباريات الدور الأول.

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