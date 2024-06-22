هل تراجع الزمالك عن قراره بخصوص مباراة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كل ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك عن قراره بعدم خوض مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ 17 يونيو عقب مباراة المصري البورسعيدي".

وأضاف: "لا صحة إطلاقاً عن تراجع المجلس، عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه".

واختتم المتحدث الرسمي: "نناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبين، أعلن في وقت سابق رفضه خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، إلا عقب انتهاء المنافس من خوض كل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

وعقدت رابطة الأندية المصرية اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي الزمالك اليوم للوصول إلى حل والتراجع عن قرار عدم خوض المباريات ومنها مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

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