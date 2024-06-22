البرتغال إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بثلاثية في مرمى تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب التركي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا.

وأحرز ثلاثية المنتخب البرتغالي في اللقاء كلا من، برناردو سيلفا في الدقيقة 21، وساميت أكادين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29 و برونو فرنانديز في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة، فيما توقف رصيد المنتخب التركي عن النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة.

وبذلك ضمن المنتخب البرتغالي الصعود إلى الدور ثمن النهائي، من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ويشارك المنتخب البرتغالي في المجموعة الرابعة بالبطولة رفقة كلا من، "تركيا، التشيك وجورجيا".

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