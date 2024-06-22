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أول تعليق من رونالدو بعد تأهل البرتغال لدور الـ16 ليورو 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ضمن المنتخب البرتغالي التأهل لدور الـ16 لبطولة يورو 2024، عقب الفوز على تركيا بنتيجة 3-0.

وشهدت الدقيقة 21 من زمن المباراة تسجيل برناندو سيلفا هدف تقم البرتغال، ثم سجل مدافع تركيا "سامت أكايدين"الهدف الثاني في مرماه، واختتم برونو فيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة 55.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التأهل والمركز الأول مضمون، فخورون بهذا الفريق، نحن البرتغال".

ترتيب المجموعة الثانية

1.البرتغال - 6 نقاط

2.تركيا - 3 نقاط

3.التشيك - نقطة

4.جورجيا - نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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