شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 59 نقطة، عقب إقامة اليوم السبت 22-6-2024 مباراتين ضمن الجولة الـ27 من عمر المسابقة، حيث استضاف إنبى فريق الجونة بينما التقى طلائع الجيش مع سموحة.

التعادل 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة بدورى Nile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة نتيجة طلائع الجيش وسموحة في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

إنبى يهزم الجونة 1-0 ويقتحم المربع الذهبى لدورى nile.. فيديو

فاز فريق إنبى على نظيره الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

جدول ترتيب دورى Nile