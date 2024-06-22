رقمان نمساويان وبصمة أوكرانية خلال مباريات يورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستمر الأرقام القياسية والإحصاءات اللافتة خلال مباريات يورو 2024، التي تحتضنها ألمانيا من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

وصلت المنتخبات بعد مرور 8 أيام حتى الآن، إلى 56 هدفا في 21 مباراة، وهو ما يؤكد أن هذه النسخة وفيّة لمتطلبات المتعة والتشويق.

كما عرف بعض النتائج غير المنتظرة عطفا على ما تقدم في الجولة الافتتاحية.

فقمة أوروبا بين فرنسا وهولندا انتهت على وقع التعادل السلبي هو الأول في البطولة.

أما أوكرانيا فقد استفاقت من «صدمة الثلاثية» أمام رومانيا وعادت من بعيد بفوز ثمين (2-1) على سلوفاكيا، والتي فجرت أهم مفاجآت الجولة الأولى بالفوز على بلجيكا بهدف يتيم، وبعد خسارتها بشق الأنفس أمام «الديوك» عادت النمسا لتؤكد علوّ كعبها بانتصار مقنع على بولندا (3-1)، أحيا آمالها في خطف بطاقة مؤهلة.

هولندا تصدم فرنسا

فرض التعادل نفسه سيدا في قمة مباريات يورو 2024 بين «الديوك» و»الطواحين»، رغم أن التاريخ يؤكد أن أحفاد بلاتيني فازوا على منافسهم بـ7 من مبارياتهم الـ8 الأخيرة ضده في جميع المسابقات، باستثناء الخسارة 0-2 في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2018. كما انتهت 4 مباريات سابقة فقط من جملة 30 بينهما على إيقاع التكافؤ (15 فوزا لفرنسا، 11 فوزا لهولندا).

الحاضر الغائب

إحصاء آخر يتعلق بالغائب «الحاضر أرقاما»، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المصاب على مستوى الأنف، وهو الذي يعتبر «البرتقالي» الضحية المفضلة، كيف لا وهو الذي هز شباكه في 6 مناسبات من 5 مواجهات، أي أكثر من أي منتخب آخر، علما بأن أول أهداف «قائد الزرق» الدولية كانت أيضا أمام هولندا في أغسطس 2017.

رقمان نمساويان

مباريات يورو 2024، عرفت مفارقة نمساوية تعلقت برقم قياسي تم تحيينه مرتين في مواجهة بولندا.

سجل كريستوف باومغارتنر هدف التقدم الثاني لمصلحة النمسا في الدقيقة (66)، ليصبح أول لاعب نمساوي يهدف في نسختين من اليورو، ولكن سعادته لم تدم أكثر من 12 دقيقة، حين شاركه مواطنه ماركو أرناوتوفيتش في هذا الإحصاء، بعد توقيعه الهدف الثالث من علامة الجزاء في مرمى البولندي تشيزني.

مهاجم بولندا

نبقى مع مواجهة النمسا وبولندا، ولكن هذه المرة مع مهاجم الأخير كريستوف بيونتيك، محترف باشاك شهير التركي، وصاحب هدف التعادل في الدقيقة (30)، الذي اقترن بجملة من المفارقات - التي رغم أهميتها - لم تكن كافية لتفادي الهزيمة.

بصم مهاجم بولندا بيونتيك على أول بداية له أساسيا، وأول هدف في مسابقة كبرى، والذي جاء من أول تسديدة على المرمى لمنتخب بلاده في المباراة، ولكن كل ذلك لم يجنّب منتخب بلاده الخسارة.

بصمة أوكرانية

الفوز الأوكراني في أولى مباريات يورو 2024 لهذا اليوم، حمل معه رقما مميزا، يخص «عريس اليوم» رومان ياريمشوك، الذي مكن هدفه الثمين في الدقيقة (80)، منتخب بلاده من حسم مباراة مهمة لباقي مشواره في اليورو. هدف ياريمشوك نصّبه كأول لاعب يسجل لأوكرانيا في نسختين مختلفتين من اليورو، علاوة على أنه بات أول أوكراني يسجل 3 أهداف في تاريخ البطولة.