بلجيكا تضرب رومانيا بثنائية نظيفة في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب بلجيكا فوزًا ثمينًا على رومانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: كاستيلس.

الدفاع: ثياتي، كاستاني، فايس، فيرتونخين.

الوسط: دوكو، تيليمانس، أونانا.

الهجوم: دي بروين، لوكاكو، لوكيباكيو.

سجل وري تيليمانس هدف تقدم منتخب بلجيكا في الدقيقة 2 من الشوط الأول، ثم تمكن كيفن دي بروين من اقتناص الهدف الثاني وحسم النقاط الثلاثة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حصل منتخب بلجيكا على أول 3 نقاط في مشواره ببطولة أمم أوروبا واحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن رومانيا الذي يتصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.