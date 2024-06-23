الزمالك يطالب بإقالة عامر حسين من منصبه

أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء طالبوا بإقامة رئيس لجنة المسابقات عامر حسين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” الزمالك يطالب بإقالة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين و يطالب بالتحقيق مع الحكام “.

وتابع:” و كابتن حسين لبيب و الدكتور حسام المندوه و معظم المجلس إصرار على عدم لعب اللقاء و لو وصل الأمر لرحيلهم من المجلس”.

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ومازال موقف مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك غامضًا، خاصة بعد تأكيد مسؤولو الزمالك على عدم خوض أي مباراة لحين انتهاء كل فريق من خوض مؤجلاته ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اجتماع الزمالك رفقة لجنة الأندية تمسك الزمالك بموقفه بعدم خوض مباريات الدوري ومنها مباراة القمة ضد الاهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو لحين تحقيق مطالبه ولعب جميع مؤجلات الدوري وفقا لترتيب الجولات.