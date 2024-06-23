تعليق صادم من سيد عبدالحفيظ على رفض الزمالك مواجهة الاهلي في القمة

تحدث سيد عبد الحفيظ، نجم الاهلي السابق، عن مطالب الزمالك، وتهديده بالانسحاب من المشاركة في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ:” انسحاب الزمالك فى الوقت الحالي قرار غير مفهوم،و كرة زيزو إذا تم احتسابها هدف للزمالك هل كان سيكون هناك قرار بالانسحاب؟”.

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وتابع:”طلبات الزمالك فى البيان مش مفهومة ، بيطلب حاجات هو نفسه عملها، عدم انتظام جدول الدوري ولعب المؤجلات يتم علي كل الأندية وليس الزمالك فقط “.

وواصل:” أحمد مجاهد وهو رئيسا لاتحاد الكرة نصح الزمالك فى دوري 2021 بخوض كل مبارياته لإرهاق الاهلي”.

وأكمل:” هناك مفارقة تاريخية لم تحدث فى التاريخ وأن رئيس الزمالك كان رئيس لاتحاد الكرة”.

واستمر:”الزمالك لم يتوج عمره بلقب الدوري 3 مرات فى أربع مواسم إلا فى بداية الألفية فى وجود حسن حمدي وهو رئيس للوكالة الإعلانية”.

وأتم:” الاهلي مش هيدي الزمالك الدوري هدية، الأهلي فريق قوي طوال السنوات معدل تتويج الزمالك محليًا لم يختلف منذ عام 1948 لم يزداد سوي فى بداية الألفية فقط”.