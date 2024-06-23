عقوبات رادعة.. ماذا يحدث للزمالك حال الانسحاب من مباراته ضد الأهلي؟ (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يصر نادي الزمالك على عدم خوض أي مباراة دون لعب باقي فرق الدوري مواجهات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

ويتساءل الكثير من الجمهور حول الذي سيحدث حال قرر الزمالك الانسحاب من المباراة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء 25 يونيو.

ماذا يحدث للزمالك حال الانسحاب أمام الأهلي

وفقا للائحة رابطة أندية القسم الأول موسم 2024، يوجد حالتين، الأولى وهي الانسحاب من مباراة واستكمال باقي الدوري، والحالة الثانية الانسحاب من اللقاء وعدم استكمال باقي مواجهات المسابقة.

وتنص المادة (51) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق واستكمل المسابقة تطبع عليه الجزاءات التالية:

1. توقع عليه الغرامات المالية طبقاً لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2. أ- اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما ٢ / صفر.

ب- خصم عدد "۳" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

3. معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للاحئة.

وتنص المادة (52) من لائحة رابطة الأندية، حال انسحاب الفريق ولم يستكمل المسابقة:

-توقع عليه غرامة مالية طبقاً لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1. إذا كان انسحابه في الدور الأول:

تلغي نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2. إذا كان انسحابه في الدور الثاني: أ- تبقي نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

ب- تلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

3. إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقات: أ- يعتبر مهزوما في المباراة.

ب- توقيع غرامة مالية تحددها ادارة المسابقات.

ج- هبوطه للدرجة الأدنى.

4. تختص لجنة شئون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة.

5. الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

متى يتم اعتبار الفريق منسحبا؟

1. ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة وللحكم أن يعطي الميلة القانونية للفريق الممتنع عن تكملة المباراة فإذا لم يعد الاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحبا وتحتسب النتيجة ٢ / صفر لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك.

2. عدم التوجه إلى أرض الملعب المحدد لتأدية إحدى مبارياته الرسمية المعلنة بجداول المسابقات.

3. إذا أعلن النادي السحابة بعد إجراء القرعة ووضع الجدول ولم يشارك في أي مباراة.

4. إعلانه الانسحاب من المسابقة بعد الاشتراك الفعلي في أي عدد من المباريات ولم يستكمل المسابقة.

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