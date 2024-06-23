الخليج 365 يكشف رد رابطة الأندية على نادي الزمالك بشأن تعديل جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مسئولي نادي الزمالك، خلال اجتماعهم مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، اليوم السبت، رفضهم التراجع عن قرارهم بعدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل تنفيذ مطالبهم.

وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم السبت، اجتماعا مع حسين لبيب رئيس الزمالك برفقة هشام نصر نائبه وحسام المندوه أمين الصندوق، لتقديم مقترحات من أجل الوصول لحلول في مطالب النادي.

وتمسك مسؤولي نادي الزمالك بتنفيذ مطالبهم، التي أصدرها النادي في بيان رسمي عقب مباراة المصري البورسعيدي، والذي أعلن خلاله رفض خوض أي مباريات قبل خوض المنافس مبارياته المؤجلة من الدور الأول.

وكشف مصدر برابطة الأندية في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أن ممثلي الزمالك أثناء اجتماعهم اليوم مع أحمد دياب، اعترضوا على لجنة الحكام واللجنة التي تدير مسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف: "دياب أكد أن لجنة الحكام ليست تابعة لرابطة الأندية، ولكنه وعد بعمل تغييرات في لجنة المسابقات خلال الموسم الجديد من الدوري المصري".

وتابع: "دياب أبلغ الزمالك بضرورة استكمال الموسم بشكله الحالي في ظل صعوبة إلغائه".

واختتم المصدر تصريحاته: "الزمالك تمسك بمطالبه ورفض استكمال الدوري الممتاز إلا عقب تعديل جدول المباريات، وهو ما أكد دياب على صعوبة تنفيذه في نهاية الاجتماع".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن في وقت سابق رفضه خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، إلا عقب انتهاء المنافس من خوض كل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

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