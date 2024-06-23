"فوز إنبي وتعادل طلائع الجيش".. نتائج مباريات السبت في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بالمسابقة.

وشهدت منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز أمس السبت، إقامة مباراتين، الأولى جمعت بين إنبي والجونة، والثانية جمعت بين منتخبي طلائع الجيش ضد سموحة.

وجاءت نتائج مباريات أمس ببطولة الدوري المصري كالتالي:

- إنبي يفوز على الجونة 1-0.

- طلائع الجيش يتعادل مع سموحة 2-2.

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