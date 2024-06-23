الامارات | مباراة «رتيبة» بين تشيلي والبيرو في كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى لقاء تشيلي والبيرو بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الأولى من كوبا أميركا لكرة القدم في أرلينغتون (ولاية تكساس). وكانت الأرجنتين حاملة اللقب افتتحت منافسات هذه المجموعة بفوزها على كندا بهدفين نظيفين، لتتصدرها برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من تشيلي والبيرو ولا شيء لكندا. وكانت مجريات اللعب رتيبة، وسنحت الفرصة الأبرز طوال الدقائق الـ90 لمهاجم تشيلي المخضرم ألكسيس سانشيس (36 عاماً)، عندما وصلته الكرة من فيكتور دافيا داخل المنطقة والمرمى مشرع أمامه، لكنه سدد الكرة عالياً.