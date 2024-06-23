الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ميلانو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، منافسات المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها رقم 31 التي تواصل حضورها المتميز في مشهد سباقات الخيل العالمية.

وتشهد المحطة الإيطالية مشاركة مجموعة مميزة من نخبة مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة كلاً من: «أبو دي جالورا، والرفاع، والتجاني في دي سي، ودو دي جالورا، ودوبينوليس، وجيندور دي بوزولس، وسكا دي ليجل، وزيفيرو دي شيا».

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاً من «فزاع الخالدية» 2018 لإسطبلات الخالدية، و«أكويا» 2019 للمالك لاندجود واتر لاند، و«جازمة عذبة» 2020 لمربط عذبة للسباقات، و«حيان» 2021 لياس لإدارة سباقات الخيل، و«جارف» 2022 و2023 لهايف بن محمد القحطاني.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر الظاهري: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة مرابط الخيل الإيطالية والأوروبية في سباق المحطة الثالثة للكأس الغالية بعد فرنسا وتونس، كما نفخر ونعتز باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه وتشجيع اقتنائه وتربيته».