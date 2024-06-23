الامارات | وفاة والدة بيليه عن عمر 101 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت سيليستي أرانتس، والدة «الملك» بيليه، عن عمر 101 عام، بعد عام ونصف العام من وفاة نجلها المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، وفقاً لما أعلن عدد من أفراد عائلتها.

ولدت سيليستي، كما يطلق عليها في البرازيل، عام 1923 في تريس كوراسويس، وهي بلدة في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق)، حيث أنجبت في سن 17 إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، لاعب كرة القدم الوحيد في التاريخ الذي رفع ثلاث كؤوس عالم.