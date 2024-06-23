شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج المقاولون العرب لتعزيز صدارة الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج بيراميدز نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، بحثًا عن مواصلة الانتصارات بعدما وصل إلى 11 انتصارا متتاليا ويبحث عن الفوز رقم 12 تواليا، لتوسيع فارق الصدارة مع الأهلي الذى يصارع من أجل ملاحقته مع خوض مبارياته المؤجلة.

ويعتلي بيراميدز صدارة الدوري ، لذا يركز الفريق السماوي على تحقيق الفوز التمسك بتحقيق درع الدوري وحصد أول ألقابه في الموسم الحالي.

ويرغب المقاولون فى الخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف سلسلة انتصارات الفريق السماوي، لتحسين مركزه بعدما بات مهدداً بالهبوط إلى دوري المحترفين، ومغادرة دوري الأضواء والشهرة بعد سنوات طويلة وتاريخ كبير صنعه الذئاب فى مسابقة الدوري المصري.

ويسيطر فريق بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، وذلك بعد خوض 24 مباراة، فاز فى 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.