الامارات | نافاس: إسبانيا تقترب من تكرار إنجاز 2012

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب منتخب إسبانيا، خيسوس نافاس، أن بلاده تقدم نسخة مشابهة لما حققته في بطولة 2012 حينما توجت باللقب، حيث يعد اللاعب الوحيد المتبقي من "الجيل الذهبي"، والذي لايزال يمثل "لاروخا" في نسخة 2024 بألمانيا.

امتدح نافاس، المتوج بيورو 2012 بعد التتويج مع إسبانيا بلقب مونديال كأس العالم 2010 والبالغ الآن من العمر 38 عاماً، تغير طريقة لعب بلاده للكرات العمودية مقارنة بالجيل السابق، مشيراً إلى أن صوت الخبرة يدعو إلى "الهدوء" و"عدم الاغترار بالنفس"، بعد الأداء الرائع والفوز المستحق على كل من كرواتيا، وصيفة بطلة العالم في 2018 والمتأهلة لنصف نهائي مونديال 2022، ثم إيطاليا، حاملة لقب أمم أوروبا، في أول مباراتين بالبطولة القارية، وقبل مواجهة ألبانيا الأخيرة من أجل ضمان الصدارة.

ويبلغ عمر نافاس ضعف عمر الأمين جمال، اللاعب الأصغر سناً المشارك في بطولة أمم أوروبا، لكنه يؤكد بأن اللاعبين الشباب مندهشون بالحماس الذي يتدرب به يوميا، يحث يعد مثالا للجميع، بداية من الاحترافية ووصولا إلى التواضع في التعامل، ولهذا منحه المدرب لويس دي لا فوينتي فرصة لـ"الرقصة الأخيرة" في أمم أوروبا.