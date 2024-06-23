الامارات | تريبيير يكشف طريقة تعامل "الأسود الثلاثة" مع الضغوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف كيران تريبيير عن الدور الذي يلعبه لاعبو منتخب إنجلترا المخضرمون، وأصحاب الخبرات، في البطولات الكبرى في مساعدة زملائهم الجدد، لتجاهل الضغوط الخارجية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم الحالية "يورو 2024".

قال تريبيير الذي خاض مباراته الدولية رقم 50 أمام الدنمارك: "الروح المعنوية للفريق مرتفعة، الأجواء إيجابية للغاية داخل المعسكر".

وأضاف: "كان من الممكن أن نشعر بسعادة أكبر، ولكن أهم شيء هو أن نظل متماسكين، عقب المباراة كان الهدوء والراحة يعمان غرفة خلع الملابس".

وأردف: "هناك الكثير من الضوضاء والضغوط، ولكننا متماسكين، مثلما قال هاري كين والمدرب غاريث ساوثغيت، هناك 12 لاعباً في صفوف المنتخب الإنجليزي الذين يشاركون للمرة الأولى في بطولة كبرى، بعضهم مازال ينتظر مشاركته الأولى في البطولة المقامة بألمانيا.

واختتم: "أعرف مدى صعوبة الأمر في بعض الأحيان من الناحية الذهنية عندما تكون الوحيد الذي يتدرب في اليوم التالي، وتخضع لتدريبات إضافية، وبعض الأشياء الأخرى في الوقت الذي يكون فيه بقية اللاعبين يتعافون".