سيف زاهر : طاقم تحكيم إسباني يصل القاهرة غدًا لإدارة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي سيف زاهر على إنهاء اتحاد الكرة اتفاقه مع طاقم تحكيم إسباني لقياده قمة الدوري المصري المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وقال زاهر خلال تصريحات اعلاميه أن اتحاد الكرة رتب كافة الاجراءات المتعلقه باستقدام طاقم تحكيم اجنبي لادارة اللقاء على أن يصل الطاقم مساء غد الاثنين استعدادًا لادارة المواجهة.

مع دقات السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحساب الجوله 27 من المسابقة المحلية التي يحتل فريق بيراميدز صدارتها بينما يسعى الأهلي للحاق به حال الفوز بباقي مؤجلاته بالمسابقة.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الابيض بثنائية مقابل هدف حملت توقيع سيف الدين الجزيري بينما جاء هدف الأحمر الوحيد عبر اللاعب احمد عبد القادر.

ومن المقرر اذاعة لقاء القمة المرتقب على شبكه قنوات اون تايم سبورتس النقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ولم يتضح موقف الزمالك حتى الآن من المشاركه في ظل اصدار مجلس ادارته لقرار سابق اكد فيه على عدم المشاركه في مواجهات الدور الثاني الى أن تنتهي باقي الفرق من مؤجلات الدور الاول.