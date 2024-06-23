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الزمالك يبدأ تدريباته لاحتمالية مواجهة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب فاركو.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من مران أمس السبت، عقب تحقيق الفوز على فاركو بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضية في بطولة الممتاز.

ويستعد الزمالك للمباراة المقبلة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، رغم إعلان مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عدم خوض المباراة بسبب الاحتجاج على ترتيب المباريات المؤجلة.

ويحتل الزمالك حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد خوض 20 مباراة، حقق الفوز في 10 وخسر في 6 وتعادل في 4.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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