الامارات | "القطط السوداء" يتعاقد مع مدرب جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق سندرلاند رحلة البحث الطويلة عن مدير فني جديد بإعلان تعاقده مع المدرب الفرنسي ريجيس لي بري مساء السبت.

ووقع لي بري عقدا يمتد لثلاثة أعوام مع سندرلاند بعد رحيله عن تدريب لوريان الفرنسي.

وسيبدأ المدرب البالغ من العمر 48 عاما عمله مع "القطط السوداء" في الأول من يوليو المقبل وسيكون أمامه أسابيع معدودة لتجهيز الفريق لخوض منافسات موسم دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية).

ومنذ إقالة مايكل بيلي في فبراير الماضي عقب شهرين من توليه المسؤولية، لم يتواجد مدرب دائم على رأس الجهاز الفني لسندرلاند.

وتولى مايك دودز المسؤولية بشكل مؤقت في الموسم الماضي لكنه قاد الفريق لتحقيق انتصارين فقط في أخر 15 مباراة لينهي مشواره في المركز السادس عشر.