ألمانيا تواجه سويسرا ومواجهات مثيرة بالدوري المصري.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 23-6-2024، عدد من المباريات الهامة والقوية، في بطولة كأس أمم أوروبا والدوري المصري.

وفي يورو 2024، تلتقي ألمانيا مع سويسرا في صراع لحسم التأهل إلى الدور المقبل، وتُنافس اسكتلندا منتخب المجر في مباراة ساخنة تسعى من خلالها كلتا الدولتين لتحقيق الفوز وتحسين موقعها في المجموعة.

وفي الدوري المصري، تقام اليوم مواجهات نارية تجمع بين فيوتشر والإسماعيلي، والمصري وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز والمقاولون العرب.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

فيوتشر ضد الإسماعيلي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

المصري ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

بيراميدز ضد المقاولون، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

سويسرا ضد ألمانيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

اسكتلندا ضد المجر، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".