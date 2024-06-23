اخبار الرياضه

الاسماعيلي يلتقي مودرن فيوتشر تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق ومتابعى في الوطن العربي على موعد اليوم، الأحد مع مواجهة نارية تجمع بين مودرن فيوتشر والإسماعيلي باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويأمل الإسماعيلي تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط أمام فيوتشر اليوم، بعدما وقع فى فخ التعادل على أرضه أمام إنبي في الجولة الماضية، ويرغب في الوصول لمنطقة الأمان والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين.

 

و على الجانب الآخر، يسعي مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف الي مواصلة انتصاراته في الدوري من أجل دخول المربع الذهبي بعدما فاز على سيراميكا فى الجولة الماضية.

 


يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة  .

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا