اليوم.. مواجهة نارية بين اسكتلندا والمجر في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب منتخب إسكتلندا ضد المجر في مدينة شتوتجارت، وفي نفس توقيت مباراة ألمانيا وسويسرا بالجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

ويدرك منتخبا إسكتلندا والمجر جيدا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز إذا أراد أي منهما التأهل، لأن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين سويا من الدور الأول.

وحقق منتخب اسكتلندا بقيادة مديره الفني ستيف كلارك نقطة واحدة بعدما فرط في الفوز على سويسرا بالجولة الماضية وخرج متعادلا بنتيجة 1/1 ليتجاوز كبوة الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا في مباراة الافتتاح.

ويدرك كلارك أن عليه الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة كبيرة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط قد تتأهل به مباشرة في الوصافة حال خسارة سويسرا أمام ألمانيا أو المنافسة على الصعود ضمن أفضل أربعة ثوالث.

ويبقى موقف منتخب المجر أكثر سوءا ويحتاج لمعجزة كروية لحجز مكانه في الدور الثاني ضمن أفضل أربعة ثوالث، وذلك بعدما خسر مباراتيه أمام سويسرا بنتيجة 3/1 قبل سقوطه أمام الألمان بهدفين دون رد.