موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي البطولة الأفريقية لسيدات كرة الشاطئية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الأحد، نظيره المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وتنطلق صفارة أحداث مباراة منتخب مصر مع نظيره المغرب في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المغرب، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب موريشيوس بنتيجة “2-0“، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة “2-0“.



وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة “2-0“ كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة “2-0“.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر