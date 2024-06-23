ياسر رشاد - القاهرة - يخوض ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا مباراة المجر، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بينهما على ملعب مرسيدس بنز أرينا بمدينة شتوتجارت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوربية 2024.



يورو 2024.. تشكيل اسكتلندا المتوقع ضد المجر في أمم أوروبا



في حراسة المرمى: جان

في خط الدفاع: تيرني، رالتسون، روبرتسون، هانلي، هيندري،

في خط الوسط: جيلمور، ماكتومناي، ماكجين

في الهجوم: أدامز، ميجيور

ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024



1- ألمانيا 6 نقاط.

2- سويسرا 4 نقاط.

3- إسكتلندا 1 نقطة.

4- المجر دون نقاط

وتنطلق مباراة منتخب اسكتلندا و المجر في تمام الساعة العاشرة على ملعب مرسيدس بنز أرينا بمدينة شتوتجارت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوربية 2024، فيما تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات يورو 2024 هذا الموسم.