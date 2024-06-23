أرقام سلبية في قمة فرنسا وهولندا بـ "يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الأولى تاريخيًا تنتهي مباراة رسمية بين منتخبي هولندا وفرنسا بالتعادل السلبي، حيث إن تاريخ مواجهات الديوك والطواحين لم يشهد سوى 3 تعادلات في لقاءات ودية فقط، ذلك بالإضافة إلى 16 انتصارًا لفرنسا و11 لهولندا.

حيث انتهت مباراة هولندا وفرنسا سلبيا، التي جمعت بين المنتخبين في إطار مواجهات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في يورو 2024، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يفشل فيها المنتخب الهولندي في التسجيل خلال آخر 19 مباراة له في دور المجموعات بأمم أوروبا.

بينما لم يفز منتخب فرنسا بأي من مبارياته السبعة الأخيرة، التي لم يشارك فيها كيليان مبابي أساسيًا، حيث حقق 5 تعادلات مقابل هزيمتين، كما لم يخسر المنتخب الفرنسي في آخر ثماني مباريات في دور المجموعات في بطولة أوروبا (فاز 4 وتعادل 4).

رقم مميز لثنائي الديوك الفرنسية

وشارك أوليفييه جيرو وأنطوان جريزمان في 13 مباراة في بطولة أمم أوروبا مع كتيبة الديوك، ليتساوى الثنائي مع لوران بلان وديدييه ديشامب، ويتفوق عليهما فقط كلا من الثلاثي ليليان تورام (16)، هوجو لوريس (15) وزين الدين زيدان (14) بمنافسات اليورو عبر التاريخ.

وبهذه النتيجة تحافظ هولندا على صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، وخلفها فرنسا بنفس الرصيد من النقاط في الوصافة.

ومن المنتظر أن تحسم الجولة الأخيرة مراكز التأهل في هذه المجموعة، حيث تواجه فرنسا نظيرتها بولندا، بينما تلتقي هولندا بالنمسا، في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل.