بأرقام مميزة.. منتخب النمسا يستعيد أمجاده في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق منتخب النمسا على حساب بولندا، ليحقق نسبة فوز وصلت إلى 58% من مبارياتها الدولية التي لعبت الجمعة (22 من أصل 38)، وهو أعلى يوم للمنتخب النمساوي على صعيد نسبة الانتصارات.

ويعد ماركو أرناوتوفيتش، البالغ من العمر 35 عامًا و63 يومًا، ثاني أكبر هداف للنمسا في أي بطولة كبرى (اليورو أو كأس العالم)؛ فقط إيفيكا فاستيك كان أكبر سنًا (38 عامًا و257 يومًا) عندما سجل في بطولة أمم أوروبا عام 2008، والذي جاء هدفه أيضًا من ركلة جزاء ضد بولندا.

وسجل كريستوف بومجارتنر في نسختين مختلفتين من بطولة أمم أوروبا، ليصبح أول لاعب نمساوي ينجح في ذلك، بينما كان هدف جيرنوت تراونر في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف لمنتخب النمسا على الإطلاق في بطولة اليورو، وهو الأسرع في أي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1954، عندما سجل المنتخب هدفين خلال الدقائق الأربع الأولى ضد تشيكوسلوفاكيا.