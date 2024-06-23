موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة صعبة أمام نظيره المقاولون العرب على ملعب “الدفاع الجوي”، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدوري



وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

‎القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري الممتاز



ومن المقرر أن تنقل أحداث هذا اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.