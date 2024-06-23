اخبار الرياضه

المصري البورسعيدي يلتقي سيراميكا كليوباترا لاستعادة وصافة الترتيب في الدوري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ 27 ببطولة الممتاز.

 

و يدخل الفريق البورسعيدي مواجهة اليوم أمام سيراميكا كليوبارترا بعد تحقيق انتصارا مهما على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية.


وعلى الجانب الآخر، يبحث سيراميكا استعادة توازنه فى مسابقة الدوري بعد الخسارة المفاجئة من مودرن فيوتشرفي الجولة الماضية، وتحسين مركزه فى جدول الدوري.


ويتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 12 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصري 26 هدفًا واستقبلت شباكهم 32.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 38 هدفًا واستقبلت شباكهم 30.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا