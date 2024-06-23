يورو 2024.. المانيا تسعى للعلامة الكاملة وسويسرا تبحث عن الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ اليوم الأحد مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

حيث يسعى المنتخب الألماني لمواصلة سلسلة انتصاراته بمواجهة سويسرا في مدينة شتوتجارت بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ليورو 2024.

وقدم منتخب ألمانيا بقيادة مديره الفني الشاب يوليان ناجلسمان مستوى مميز بالفوز على اسكتلندا 1/5 في مباراة افتتاح البطولة ثم الفوز على المجر بهدفين دون رد.

ويدرك ناجلسمان أهمية الفوز الثالث على التوالي لأسباب معنوية وذهنية وأيضا فنية وهي ضمان صدارة المجموعة الأولى لتفادي اختبار أصعب في دور الـ16، ومواصلة المشوار مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

فإذا احتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة سيلاقي وصيف المجموعة الثالثة ليكون على موعد مع مواجهة منتخب سلوفينيا أو الدنمارك وربما إنجلترا التي تتصدر حاليا المجموعة الثالثة.

أما إذا أنهى "مانشافت" مشواره في الدور الأول بوصافة المجموعة سينتظره اختبار أقوى في دور الـ16 بمواجهة ضد وصيف المجموعة الثانية بين منتخبات إيطاليا حامل اللقب أو كرواتيا ثالث كأس العالم الأخيرة أو احتمال أضعف نسبيا منتخب ألبانيا إذا فجر مفاجأة كبرى في الجولة الأخيرة.

وينوي ناجلسمان الدفع بالقوة الضاربة أمام سويسرا، مشيرا إلى أنه لن يجري تعديلات عديدة على التشكيل الأساسي، ومؤكدا أنه لن يتهاون أمام سويسرا رغم ضمان المنتخب الألماني تأهله منذ الجولة الماضية.

ويراهن المنتخب الألماني على عناصر الخبرة في صفوفه مثل حارس المرمى مانويل نوير، وأنطونيو روديجر وثنائي الوسط توني كروس وإلكاي جوندوجان إضافة إلى العناصر الهجومية الشابة مثل فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز وليروي ساني وجمال موسيالا الذي سجل هدفين في أول مباراتين بالبطولة.

سويسرا يبحث عن حسم التأهل لثمن النهائي

بينما فرط منتخب سويسرا بقيادة مدربه مورات ياكين في فرصة التأهل المبكر بتعادله مع اسكتلندا بنتيجة 1/1 في الجولة الثانية فيما استهل مشواره بالفوز على المجر بنتيجة 1/3 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني.

ويسعى منتخب سويسرا للخروج بنتيجة إيجابية أمام الألمان لضمان التأهل مباشرة وربما الطمع في صدارة المجموعة الأولى، وعدم الدخول في حسابات معقدة ضمن أفضل أربعة ثوالث، التي ربما تدفعه لمواجهة متصدر المجموعة السادسة التي تضم منتخب البرتغال الفائز باللقب الأوروبي في 2016.

ويرتكز منتخب سويسرا على حارس مرماه يان سومر لاعب إنتر ميلان الإيطالي ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي، وقائد الفريق جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن والنجم المخضرم شيردان شاكيري صاحب هدف التعادل في المباراة الماضية أمام اسكتلندا إضافة للثنائي الهجومي بريل إمبولو ودان ندوي.

ويتسلح منتخب سويسرا بنتائجه البارزة في المواجهات المباشرة أمام ألمانيا خلال الفترة الأخيرة حيث لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بل حقق الفوز في مباراة ودية بنتيجة 3/5 أقيمت في عام 2012 بينما فرض التعادل على الألمان مرتين في دوري الأمم الأوروبية في 2020.