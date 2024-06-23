كولر يثير أزمة في الاهلي قبل مباراة القمة

أثار قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أزمة بينه وبين لجنة التخطيط، وذلك برفضه عودة أحمد قندوسي من الإعارة، وتمسكه باستمرار موديست حتى نهاية الموسم.

وكان مسئولو الاهلي قد أخطروا كولر بموافقتهم على عودة قندوسي بنهاية الموسم الجاري لما يقدمه من مستويات مميزة مع فريق سيراميكا كيلوباترا، إلا أن كولر رفض عودة اللاعب، وفي الوقت ذاته يتمسك بالفرنسي أنتوني موديست وهو ما ترفضه إدارة الأحمر.

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ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب الداخلية بهدفين لهدف، فيما حقق الزمالك الفوز على فاركو بهدفين دون رد.

ويسعى الأحمر للفوز على الزمالك في المباراة المقبلة للثأر من هزيمته في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.