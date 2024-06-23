ثروت سويلم يهدد الزمالك قبل مباراة القمة

هدد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية مسئولي الزمالك حال انسحابهم من مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي، والمقرر لها يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مسئولو الزمالك في بيان رسمي عن رفضهم خوض أي مباراة في بطولة الدوري بما فيها مباراة القمة، قبل خوض كل الفرق لمبارياتها المؤجلة من الدور الأول.

أقرأ أيضًا.. ردود أفعال مثيرة من جماهير الزمالك وساخرة لـ الاهلي بسبب مباراة القمة

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: “على أنه سيتم تطبيق لوائح رابطة الأندية واتحاد الكرة حال انسحاب الزمالك من مباراة القمة المقبلة”.

وأضاف: “سيتم اعتبار الزمالك منهزمًا بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الدوري المصري الممتاز حال انسحابه من مباراة القمة المقبلة”.

وأكمل: “أكن كل احترام لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولكن المؤجلات معلنة من شهر فبراير الماضي، والأبيض له 7 مؤجلات والأهلي يوجد له 9 مؤجلات”.

واختتم: “لوائح اتحاد الكرة ورابطة الأندية سيتم تطبيقها على الزمالك حال انسحابه من مباراة القمة، كما سيتم تطبيقها على أي ناد آخر”.