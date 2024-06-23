كواليس جديدة في اجتماع الزمالك مع رابطة الأندية قبل القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة في اجتماع مسئولي الزمالك مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، وذلك على خلفية أزمة مباراة القمة.

وكان مسئولو الزمالك قد أعلنوا في وقت سابق عن رفضهم خوض أي مباراة بعد مباراة فاركو، إلا بعد أن تخوض كل الفرق مبارياتها المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “حتى هذه اللحظة مسئولي الزمالك مُصرين على رفضهم خوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي، وأكدوا لأحمد دياب على أنهم لن يخوضوا المباراة حتى تتحقق مطالبهم”.

وأضاف: “أحمد دياب اعتذر لمسئولي الزمالك عن تصريحات ثروت سويلم بأن الزمالك خارج المنافسة هذا الموسم، وليس من حقه الاعتذار عن خوض القمة”.

وأكمل: “حتى هذه اللحظة مسئولي الزمالك مصرين على موقفهم، ولكن قد يحدث جديد خلال الـ48 ساعة القادمة”.

واختتم: “هناك اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم، وسيتخذوا القرار النهائي بشأن خوض مباراة القمة من عدمه”.